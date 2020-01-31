الأوبرا تحتفل بذكرى كوكب الشرق بالمسرح الكبير

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو سليم سحاب فى الثامنة مساء اليوم بالمسرح الكبير.



يتضمن البرنامج نخبة من أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها: عن العشاق، حبيبى يسعد أوقاته، برضاك، أنا فى انتظارك، حلم ــ لزكريا أحمد، ألف ليلة وليلة، سيرة حب لبليغ حمدى، فكرونى، موسيقى دارت الأيام ــ لمحمد عبدالوهاب، شمس الأصيل ــ لرياض السنباطى، للصبر حدود ــ لمحمد الموجى.. أداء مى فاروق، عفاف رضا، المغربية أسما لزرق مع عازفى التشيلو محمد إسماعيل وعمر طارق.



يشار إلى أن الأوبرا المصرية تنظم عددا من الفاعليات لإحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق التى تعد إحد اهم الشخصيات البارزة فى مجال الفنون المصرية والعربية وجزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.