خسائر ليبيا تتجاوز 622 مليون دولار بسبب حصار منشآت النفط

أعلنت اليوم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الخسائر الناجمة عن الحصار المفروض على المنشآت والموانئ النفطية الرئيسية في البلاد تجاوزت 622 مليون دولار.



وأغلق متظاهرون موالون للمشير خليفه حفتر قائد قوات شرق ليبيا خطوط الأنابيب والموانئ النفطية الرئيسية في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أدى إلى توقف الإنتاج والصادرات.



وبلغ إنتاج النفط في ليبيا 288945 برميل يوميا في 29 كانون ثان/ يناير الجاري، وفقا لـ المؤسسة الوطنية للنفط .



وطالبت المؤسسة فى بيان أصدرته اليوم برفع كافة أشكال الحصار للسماح باستئناف الإنتاج على الفور ، حيث "تواجه صهاريج التخزين في المناطق الغربية والجنوبية نقصًا في الإمدادات بسبب تدهور الوضع الأمني".

وتمثل صادرات النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي لليبيا.