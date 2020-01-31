زار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم مستشفى حميات سوهاج؛ للاطمئنان على المريض "ا. ح. ا" من دشنا قنا والبالغ من العمر 28 عاما، المحتجز بقسم العزل بالمستشفى، والذى يعاني من أزمة تنفسية حادة، مع ارتفاع فى درجة الحرارة وحالته العامة مستقرة و تتحسن تدريجيا حسب تصريحات وكيل وزارة الصحة.



المريض يعمل كسائق، وسافر للرياض للعمل وتم منعه من الدخول للمملكة العربية السعودية نظرا لحظره من الدخول لمدة ٣ سنوات، وبقي عدة أيام على انتهاء الحظر، وتم حجزه بغرفة بالمطار لمدة ٣ أيام تمهيدا لترحيله إلى مصر.



وأوضح المريض أنه لم يكن لديه رغبة في تناول الطعام، وأنه صام فترة طويلة؛ ما أدى إصابته بالإعياء، وتعرضه للقيء بالإضافة إلى أنه مريض بالسكر، وعند عودته بالطائرة تقيأ أكثر من مرة، وبدت عليه آثار التعب، وبمجرد وصوله للمطار تم الكشف الطبى عليه بواسطة الفريق الطبي بالحجر الصحي بسوهاج، وتم استدعاء سيارة إسعاف لحجزه بقسم العزل، وتلقي العلاج اللازم من مضادات حيوية وأدوية الجهاز التنفسي وخافض الحرارة والتاميفلو بالإضافة لعلاج السكر.



وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم سحب عينات ومسحات لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة وإرسالها مساء أمس مع مندوب وفى انتظار نتيجة التحليل لبيان سبب العدوى.



وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الركاب الآخرين على متن نفس الطائرة، وفحصهم ولم يتبين إصابة اى منهم بأى عدوى وتم أخذ ارقام الهواتف والعناوين للتواصل معهم فى حالة ظهور على أي منهم أي أعراض خلال فترة الأسبوعين القادمين لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.