إيطاليا تعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

تعتزم إيطاليا إعلان حالة الطوارئ عقب تأكد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأعلنت الحكومة في روما أن مجلس الوزراء سيقرر ذلك خلال اجتماعه اليوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتى، أعلن أمس الخميس وقف كافة الرحلات الجوية من الصين وإليها بعد تأكد أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى البلاد.

وظهرت حالتا الإصابة لدى سائحين صينيين اثنين يزوران إيطاليا، وكانا يقيمان بأحد فنادق وسط العاصمة روما بالقرب من مزارات سياحية مهمة.

وتم وضع الزوجين المنحدرين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، في الحجر الصحي بروما. كما خضع مشاركون آخرون في المجموعة السياحية والعاملون في الفندق إلى الفحص الطبي بأحد المستشفيات.

وقال كونتى إن إيطاليا تعد أول دولة بالاتحاد الأوروبى توقف كافة الرحلات الجوية من الصين وإليها عقب تفشي فيروس كورونا.

وغالبا ما يتم إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا عقب كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، وذلك لضمان وجود تنسيق على مستوى خاص بين جهات الإغاثة، وتجنب العراقيل البيروقراطية. كما أنه من الممكن إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا في الأحداث الجسيمة في الخارج التي تشارك فيها مباشرة قوات الدفاع المدني الإيطالية.