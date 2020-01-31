الولايات المتحدة تضع مواطنيها العائدين من ووهان في الحجر الصحي 14 يوما

أعلنت سلطات الصحة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الأمريكيين العائدين من مدينة ووهان الصينية -مركز تفشي فيروس كورونا- سيُوضعون لمدة 14 يوما في حجر صحي بقاعدة عسكرية للجيش الأمريكي لمنع تفشي العدوى.



وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها -وهي مؤسسة وطنية أمريكية- إن الأمريكيين الذين جرى إجلاؤهم الأربعاء الماضي من ووهان، والذين يزيد عددهم على 200 شخص، ونُقلوا إلى قاعدة مارش الجوية الاحتياطية في مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهي الفترة التي يعتقد خبراء الصحة العامة أنها فترة الحضانة بالنسبة للفيروس، حسب ما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عبر موقعها الإلكتروني.



كان مسئولو الصحة في الولايات المتحدة قد قالوا في وقت سابق إنه سيُسمح للأمريكيين العائدين من ووهان بالعودة لمنازلهم بعد حجرهم 3 أيام فقط إذا كانت فحوص كشف الفيروس الخاصة بهم سلبية، ولم يُظهروا أية أعراض للإصابة به.



يأتي تطبيق الحجر الصحي، الأول في الولايات في 50 عاما، بينما أعلنت المملكة المتحدة وروسيا عن اكتشاف الحالات الأولى للإصابة بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي على أراضيهم، في الوقت الذي تحركت العديد من الدول نحو تقليل حركة الطيران مع الصين، مع اقتراب حالات الإصابة بكورونا من 10 آلاف شخص، غالبيتهم في ووهان ومدن صينية أخرى، وارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 213 شخصا على الأقل، فضلا عن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ واعتبار الفيروس وباء.