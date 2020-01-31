الكويت تشارك في تمرين «أمن الخليج العربي 2» بالإمارات

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توجهت قوة أمنية من وزارة الداخلية الكويتية إلى الإمارات؛ للمشاركة في فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي "2")؛ وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية.

ويهدف تمرين (أمن الخليج العربي "2") إلى رفع مستوى التعاون وتنسيق العمليات المشتركة بين الفرق والقوات المشاركة، والتعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد، كما يساهم في تبادل الخبرات في مجالات الاعداد والتخطيط والتنفيذ المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن تمرين (أمن الخليج العربي "1")، عقد في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2016.