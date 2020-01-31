وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم كنيسة دير القديسة العذراء بجبل الطير

تفقد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، برفقة محافظ المنيا، وعددا من قيادات الوزارة، اليوم، كنيسة دير القديسة العذراء بدير جبل الطير بالمنيا، للوقوف على سير الأعمال الجارية بها وترميمها.

وخلال الزيارة استقبل العناني مجموعة من الأطفال، ضمن برنامج زيارتهم للإماكن الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تناقش معهم حول مدى حبهم للآثار، وسبب قيامهم بهذه الرحلة وخاصة أنهم من محافظة الفيوم.

كما التقط الوزير معهم بعض الصور التذكارية، أمام الكنيسة والتي تعتبر من أهم الكنائس الأثرية التي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى القرن الرابع الميلادي وحاليًا يتم ترميمه على نفقة مطرانية سمالوط بالمنيا.

وتعتبر من أهم نقاط الزيارة التي قامت بها العائلة المقدسة، وظلت بها لمدة 3 أيام قبل ذهابها إلى الدير المحرق بالقوصية محافظة أسيوط.