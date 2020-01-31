ضبط مالك مخبز لتصرفه في 118 طن دقيق بلدي مُدعم بالإسكندرية

قدرت قيمتهم المالية 406 ألف و718 جنيه.





تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط مالك مخبز بلدي؛ لتصرفه في 118 طن و750 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم، يقوم بيعهم في السوق السوداء، دون إنتاج فعلي للخبز.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف؛ تفيد قيام مالك المخبز، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين بتصرفه في كميات من حصص الدقيق المدعم المنصرفة له من مطاحن الدولة.

وكشفت التحريات عن أن المضبوطات قدرت قيمتها المالية 406 ألف و718 جنيهًا، وكذا تم ضبط 600 كيلو جرام "دقيق فاخر" إستخراج 72% بدون مستندات "مجهولة المصدر".

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة العطارين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.