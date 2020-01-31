الصين تحث الأمم المتحدة وآسيان على تعزيز التعاون لحماية التعددية في الشؤون الإقليمية والدولية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى العمل معا لحماية التعددية في الشؤون الإقليمية والدولية.

وقال جيون –في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وآسيان نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين الأمم المتحدة وآسيان أصبحت وثيقة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث واصلت آلية التعاون تحسنها، وتوسعت مجالات التعاون بشكل مستمر.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، تتصاعد الأحادية والحمائية، وتتزايد عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين، ما يؤثر على النظام الدولي ونظام الحوكمة العالمي، مؤكدا أن " الأهم والعاجل هو تعزيز التعددية".

وأشار إلى أن جميع دول آسيان العشر دول نامية، ويمثل لها تسريع التنمية أولوية قصوى ووسيلة أساسية للوقاية من المخاطر والتحديات الإقليمية.

ولفت إلى أنه ينبغي على الأمم المتحدة الاستفادة بشكل أفضل من مزاياها المؤسسية ومواردها وقدراتها وتعزيز التنسيق مع آسيان لتقديم المزيد من الدعم لأعضائها في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتضييق الفجوة التنموية وتعزيز توظيف الشباب والاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

وحول تأثر دول رابطة جنوب شرق آسيا بالإرهاب والتطرف العنيف، أكد جيون أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم الرابطة في تنفيذ التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والعمل معا لمكافحة تمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات والجرائم عبر الوطنية.

وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع الدول الأخرى لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وآسيان والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ودعم التعددية بحزم وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.