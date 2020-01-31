إيران ترفض العقوبات الأمريكية على منظمة الطاقة الذرية ومديرها

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رفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها وعلى القائم بأعمال مديرها التنفيذي علي أكبر صالحي.

وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالفاندي، أمس الخميس، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن القرار "حيلة سياسية أخرى من جانب الولايات المتحدة، وعمل من أعمال اليأس الخالص، والطفولية، وعديم القيمة تماما".

وأضاف المتحدث أن إيران سوف تستمر في برنامجها النووي السلمي بغض النظر عن العقوبات الجديدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية فى إيران والقائم بأعمال مديرها التنفيذي، على أكبر صالحي.

وقال بريان هوك كبير المسؤولين عن الشأن الإيراني بوزارة الخارجية الأمريكية فى مؤتمر صحفى إن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" لعبت دورا كبيرا فى عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية".

وقال هوك:" لقد تجاوزت الحدود فيما يتعلق بحجم المخزون من اليورانيوم، ومستويات التخصيب".

وأضاف هوك قائلا: إن صالحي" دشن بصفة شخصية منشأة متقدمة لأجهزة الطرد المركزي لتوسيع قدرات تخصيب اليورانيوم".

وتقضي العقوبات بمنع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات تجارية مع صالحى ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتجميد أى أرصدة تتعلق بهم في الولايات المتحدة.

وفي إطار خطوة أمس الخميس، مددت الولايات المتحدة الإعفاءات بالنسبة لمشروعات الطاقة النووية المدنية في إيران، ما يسمح لشركات روسية وأوروبية بمواصلة التعاون مع طهران لمدة ستين يوما.

وقال هوك إن استمرار مشروعات عدم الانتشار النووي هذه، والتي من بينها محطة الطاقة النووية في بوشهر، تحد من الأنشطة النووية الإيرانية".

وكانت الولايات المتحدة قد جددت الإعفاءات بالفعل مرات عدة في عام 2019.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشكل مستمر منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وبدأ في ممارسة "حملة ضغوط قصوى" بإعادة فرض عقوبات على إيران.