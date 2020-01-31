انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم

انطلق ظهر اليوم كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والتى نظمته جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم والطالبات المشاركات بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلامية



وانطلق طابور كرنفال وفود الجامعات المشاركة من جامعة الفيوم مرورا بالاستاد الرياضي وصولا للجدارية بميدان السواقي ثم العودة للجامعة.



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه لأول مرة على مستوى اللقاءات القمية للجامعات المصرية تشارك (27) جامعة في أسبوع فتيات الجامعات.



مشيرا أن الأسبوع يتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات والندوات، وخاصة فيما يتعلق بإقامة معرض للحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات للوفود الطلابية المشاركة لأهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.



مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر بالغ في تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الفيوم، وذلك بتواجد هذا العدد الهائل من الطالبات اللاتي يبلغ عددهن الإجمالي (4000) طالبة تقريبا، واللاتي يعتبرن أهم سفراء لجامعتهن بجامعة الفيوم.



وخلال الكرنفال شهد محافظ الفيوم ورئيس الجامعه عروض الطالبات بالزي الذي يميز محافظتهن بالإضافة إلى عروض التنورة، والمزمار البلدي وعروض السيارات المزينة بأعمال فنية للجامعة المختلفة المشاركة خلال الأسبوع.