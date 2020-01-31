ناجية صينية تروي قصة شفائها من كورونا

أعلنت السلطات الصينية، تعافي مواطنة، بعد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وخروجها من مستشفى سانسيا المركزى فى تشونج تشينج، ونجاح رحلة علاجها من الفيروس القاتل.

وروت هو جيانج (44 عاما) في مقابلة مع وسائل إعلام صينية قصتها مع المرض، موضحة إنها تعمل في مدينة ووهان وتوجهت إلى مدينتها تشونج تشينج (جنوب غربي الصين) يوم 15 يناير، للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. وعندما وصل زوجها إلى محطة سكة حديد المقاطعة لمقابلتها، وجد أنها لم تكن على ما يرام، فنقلها على الفور إلى مستشفى محلي، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت أن عدة أيام من العلاج لم تعط نتيجة إيجابية، حيث يتم نقلها في 21 يناير إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، لتصبح أول مصابة بهذا المرض في تشونج تشينج، وقالت إن الأطباء والممرضات كانوا يولونها رعاية خاصة.

وتابعت جيانغ أن الأطباء أجروا علاجا مضادا للفيروسات ومضادا للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، حتى بدأت تتحسن في الأيام الأخيرة، وتراجعت أعراض المرض، ليسمح لها الأطباء، أخيرا، بمغادرة المستشفى.

وقالت جيانج إن كثيرين "يسألونني ما إذا كان هذا المرض فظيعًا؟ أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدا استخدام قناع وغسل يديك كثيرا".

وعن النصائح الأخرى، تضيف الناجية الصينية "إذا ارتفعت درجة حرارتك، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فعليك الذهاب إلى المستشفى فورا".

وعن تجربة العزل، قالت جيانج "لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن تثق بالأطباء، وحينها سوف تتحسن بالتأكيد".