الصين: تعليقات أمريكا حول فيروس كورونا لا تتفق مع الحقائق

قالت هوا تشونينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان تم نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني في وقت متأخر اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي): "ما قالته وما فعلته الولايات المتحدة لا يتفق مع الحقائق، وهو غير ملائم".



وجاءت تصريحات هوا كرد فعل على تنبيهات السفر الجديدة إلى الصين التي أصدرتها الحكومة الأمريكية أمس الخميس، والتعليقات التي أدلى بها وزير التجارة ويلبر روس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .



وقال ويلبر روس أمس الخميس إن فيروس كورونا قد يساعد في إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.



وأضافت هوا أن الولايات المتحدة بدأت "منعطفا سيئا للغاية" وهي "فظة للغاية"