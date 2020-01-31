انكماش الاقتصاد الفرنسي لأول مرة خلال رئاسة ماكرون

انكمش الاقتصاد الفرنسي بشكل غير متوقع للربع الرابع على التوالي، ليسجل أكبر تراجع في منطقة اليورو في نهاية عام 2019 .



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع بنسبة 1ر0 بالمئة، وسط انخفاض في الصادرات والمخزونات.



كان جميع خبراء الاقتصاد،الذين استطلعت اراءهم وكالة بلومبرج، قد توقعوا تحقيق نمو.

وتباطأ النمو في انفاق المستهلك والاستثمار في الأعمال التجارية على حد سواء، مسجلين أقل ربع سنوي.



وبقى اليورو عند مستوى منخفض بعد التقرير وتم تداوله بسعر 1023ر1 دولار في الساعة السابعة و33 دقيقة صباحا بتوقيت باريس، بانخفاض بنسبة 1ر0 بالمئة.



وهذا الانكماش يتناقض مع الأجواء الأكثر تفاؤلا التي سادت أوروبا مؤخرا.

وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن النمو في منطقة اليورو يمكن أن يتحسن في عام 2020 .