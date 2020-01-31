حملة لإزالة الإشغالات والمحلات المخالفة في حي غرب أسيوط

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شدد عصام سعد محافظ أسيوط على ضررورة التصد لجميع أشكال التعديات على حرم الطريق والقضاء على انتشار المحلات المخالفة بالوحدات السكنية لما يشكله من إضرار على العمارات السكنية ومخالفته للقوانين المنظمة لذلك.

وكلف محافظ أسيوط، المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، بترأس حملة مرافق لإزالة الإشغالات والمحلات المخالفة بحي غرب أسيوط، رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وقيادات تنفيذية بالمحافظة ومسئولي الإشغالات وشرطة المرافق.

وقال السكرتير المساعد إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والبروزات وإغلاق المحلات المخالفة بالوحدات السكنية بمناطق بحي غرب أسيوط.

وأوضح أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية.