حبس طبيب وممرضة ومسئول الصيانه بمستشفى الوراق المركزى لاتهامهم بالاهمال

قضت محكمة الوراق الجزئية برئاسة المستشار محمود لطيف بحبس طبيب وممرضة ومسئول الصيانه بمستشفى الوراق المركزى 5 سنوات مع الشغل وكفاله 5 الاف جنية لايقاف التنفيذ والزام المتهمين بدفع الف جنية لوالد الطفل ابانوب جرجس على سبيل التعويض لاتهامهم بالاهمال الجسيم باصول وظيفتهم مما نتج عنه وفاه طفل بالحضانه واحداث حروق لجسده بنسبة 85 % اثناء علاجة من ارتفاع الصفراء صدر الحكم بحضور احمد اسامة وكيل النائب العام وسكرتارية وليد فهمى

وكان قد توجه جرجس عزمى بتاريخ الى مستشفى الوراق المركزى اثر ارتفاع درجه الصفراء فى الرضيع الذى يبلغ من العمر 6 ايام وتقابل مع الطبيب المناوب بقسم الحضانات الذى قرر ادخالة الحضانه للعلاج وفى اليوم التالى تم ابلاغه بوفاه الرضيع وبمناظرة جثمانه تبين وجود حروق بجسده وثقب فى الراس والرقبة واليدين وباستجواب الطبيب فى المحضر رقم 16627 جنح الوراق 2019 قال انه الطبيبالقائم باستقبال الحاله وكان يعانى من ارتفاع الصفراء وبعد الكشف عليه قرر اعطائة كبسولة وقامت المتهمة الثالثة بتشغيل الجهاز فى حضوره والتاكد من سلامة الجهاز وتم ضبط درجة الحرارة

وتضمنت الاوراق المقدمة للمحكمة تقرير كلية الهندسة بجامعه القاهرة حول الواقعه الذى اكد ان جهاز الكبسولة الضوئية لعلاج الصفراء غير صالح لعدم توافر عوامل الامان الكهربى ووسائل الامان اثناء الاستخدام من انذارات وفصل اتوماتيكى فى حالات وان وحده التسخين لاتعمل بشكل كلى والتى تحتوى على جهاز السخان ومقياس درجة الحرارة والفصل الاتوماتيكى وجهاز التحكم فى درجة الحرارة وان وقت الحادث ارتفعت درجة الحرارة فى الكبسولة الى 40 درجه مئوية لمده طويلة لم يفصل السخان وقتها واستمر فى العمل ولم يتحمل الى ان تعطل

بينما اكد تقرير الطب الشرعى حول الواقعه ان الحروق الموصوفة بالجثة هى حروق حيوية حديثة نتيجه تعرض المجنى عليه لمصدر حرارى ساخن وهى حروق من الدرجه الاولى والثانية وتشمل 85 % من الجسد وقرر الطبيب الشرعى محمود كمال امام المحكمة بوجود خطا طبى جسيم وقع من قبل المتهمين مما ادى للوفاه وتمثل ذلك الخطا للمتهمين الاول والثانى بعدم متابعه الطفل ومراقبته بصورة دورية حال خضوعه للعلاج ويظهر ذلك من خلال الملف العلاجى لخلوة من ذلك مما يدل على عدم مرور الطبيبي ومتابعه الحالة او تسجيل ملاحظاته على الكبسولة واستمر الطفل 45 دقيقة اخرى غير المقرر مما تعرض الطفل للضرر وقدمت اللجنه الثلاثيىة التى شكلتها المحكمة تقريرها فى الواقعه وقررت انه يؤخذ على القائمين بالعمل بالقسم الفنى لصيانه الادوات والمعدات الطبية بمستشفى الوراق المركزى اعتمادهم بالموافقه على استخدام الكبسولة الضوئية الخاصة بالواقعه بالرغم من ان تلك الكبسولة غير صالحة للاستخدام ولعدم توافر ادنى عوامل الامان

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المتهمين الاربعه تسببوا خطا فى وفاه الطفل ابنوب جرجس وذلك راجعا الى اخلالهم اخلالا جسيما بما تفرض عليهم اصول وطبيعه مهنتهم وطلبت عقابهم بالمادة 238 ,والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات