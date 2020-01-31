أمين الأمم المتحدة يعلن استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق



أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس ابدى استعداده لتقديم الدعم اللازم للبلاد.

وأفادت الخارجية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن وزير الخارجية محمد على الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلاله استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الأصعدة لضمان "وحدته واستقراره"، مشيرة إلى أن الحكيم وجوتيريس بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الاخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

وكانت بعثة الامم المتحدة "يونامي"، قد حثت أمس الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب واراقة الدماء " أمر لا يحتمل"، مطالبة السلطات العراقية بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترا حادا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور، بحسب مراقبين.