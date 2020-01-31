ارتفاع الناتج الصناعي الياباني واستقرار معدل البطالة في ديسمبر

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي الياباني ارتفع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في ديسمبر الماضي، في الوقت الذي لم يتغير فيه معدل البطالة.

وارتفع الإنتاج الصناعي 3ر1 بالمئة عن الشهر السابق، متجاوزًا متوسط ​​توقعات بارتفاع قدره 7ر0 بالمئة، تنبأ به محللون استطلعت أراءهم صحيفة "نيكاي بزنس ديلي" اليابانية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الانتاج في المصانع والمناجم وصل إلى9ر98 نقطة مقابل حد الأساس لعام 2015 والبالغ 100 نقطة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته الوزارة أن المنتجين يتوقعون أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر3 بالمئة في يناير ويرتفع أيضا بنسبة 1ر4 بالمئة في فبراير.

وذكرت الحكومة أيضا أن معدل البطالة في البلاد كان مستقرا عند 2ر2 بالمئة في ديسمبر.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين بلغ 37ر67 مليون، بزيادة 2ر1 بالمئة عن العام السابق.