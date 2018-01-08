قال عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الفريق، أمامه فرصة جديدة عليه أن يغتنمها.

وصرح القيعي عبر قناة ناديه "صالح جمعة شأنه شأن كل لاعبي الأهلي، لذلك يستحق الحب والدعم والمؤازرة".

وأضاف "مميزات الحياة كلها قادمة، لكن فرصة المشاركة التي تضيع لا تعود، ولاعب بقيمة صالح جمعة (حرام) ألا نراه ملتزما وإيجابيا".

وأشار عدلي "البعض تشعر أن لابد أن (تقرص عليه) لمصلحته لأن بداخله موهبة، وأتمنى أن نرى أشياء جيدة من صالح جمعة في الفترة القادمة".

وألمح "هناك أخبار تقول أنه مستمر مع الفريق، ويبدو في الأفق أن هناك فرصة عليه أن يغتنمها، فالعمر مثل النتيجة، الورقة التي تقطع لا تعود".

وختم عدلي القيعي رسالته "ستجد نفسك يا صالح، تقدمت فجأة في السن، ولم تحقق شيئا لنفسك، أمامك 3 سنوات مع الأهلي، وتملك أن تحقق شيئا عندما تلتزم وتجتهد وبلياقة جيدة".

ولم تتمكن إدارة الأهلي من تسويق صالح جمعة وبيعه لناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي سيغلق بابها خلال ساعات، علما بأن ريني فايلر المدير الفني للفريق أعلن عدم حاجته لخدمات اللاعب بعد مباراة المقاولون العرب.