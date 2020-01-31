نائب رئيس جامعة الأزهر: مصلحة الطلاب على رأس أولوياتنا

أكد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، أمس الخميس ، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد انطلاق برامج كثيرة تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، لافتا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف تضع مصلحة الطلاب والطالبات المصريين والوافدين على رأس أولوياتها.

ودعا عامر - في كلمته خلال افتتاح ملتقى الشباب السادس الذي تقوم عليه الندوة العالمية للشباب الإسلامي بدعم كبير من المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - الطلاب إلى تأمل الرسائل والأخلاق العظيمة والقيم التي حض عليها ديننا الحنيف والتأسي بها وإنزالها عملا على مواقف حياتنا اليومية، لافتا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف تضع مصلحة الطلاب والطالبات المصريين والوافدين على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد انطلاق برامج كثيرة تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ونوه بأن الملتقيات من أهم طرق التعارف، والتي تعد نوعا من أنواع العبادة، فالإنسان لا يستطيع التقدم بمفرده، ولكن التقدم والتطور يكون نتاج التعارف والتعاون.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بالجهود الحثيثة التي تقوم عليها الندوة العالمية للشباب الإسلامي من خلال انعقاد هذا الملتقى السادس، كما أشاد بعنوان الملتقى والذي يحمل اسم "الشباب والمبادرة"، معربا عن سعادته وتفاؤله بالمستقبل نظرا للتعاون بين الشباب.