 إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد التأكد من وجود حالتى إصابة بفيروس كورونا المتحور - بوابة الشروق
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إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد التأكد من وجود حالتى إصابة بفيروس كورونا المتحور

روما - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:53 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:53 م

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ عقب التأكد من وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد.

وأعلنت الحكومة في روما اليوم الجمعة عقب قرار لمجلس الوزراء أن حالة الطوارئ ستسري لمدة 6 أشهر.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتى، أعلن أمس الخميس وقف كافة الرحلات الجوية من الصين وإليها بعد تأكد أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى البلاد.

وظهرت حالتا الإصابة لدى سائحين صينيين اثنين يزوران إيطاليا، وكانا يقيمان بأحد فنادق وسط العاصمة روما بالقرب من مزارات سياحية مهمة.

وتم وضع الزوجين المنحدرين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، في الحجر الصحي بروما. كما خضع مشاركون آخرون في المجموعة السياحية والعاملون في الفندق إلى الفحص الطبي بأحد المستشفيات.

وقال كونتى إن إيطاليا تعد أول دولة بالاتحاد الأوروبي توقف كافة الرحلات الجوية من الصين وإليها عقب تفشي فيروس كورونا.
وغالبا ما يتم إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا عقب كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، وذلك لضمان وجود تنسيق على مستوى خاص بين جهات الإغاثة، وتجنب العراقيل البيروقراطية.

كما أنه من الممكن إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا في الأحداث الجسيمة في الخارج التي تشارك فيها مباشرة قوات الدفاع المدني الإيطالية.

وقال البروفيسور جوزيبي إيبوليتو ، خبير علم الأوبئة، لـ "راديو كابيتال" :"نحن متأكدون تمامًا من عدم وجود عدوى أخرى".

ويخضع 32 شخصًا آخر لاختبارات أو تحت المراقبة ، بما في ذلك 20 من رفاق السفر الصينيين للزوجين المصابين وعامل من فندق روما كانوا قد أقاموا فيه .

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن طائرة تقل نحو 70 إيطاليًا من ووهان ستهبط في روما في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر من الاثنين المقبل.

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