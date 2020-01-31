فايلر: جاهزون للفوز على الهلال في ملعبه

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قال ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الهلال السوداني، غدًا السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن فريقه يخوض اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأشار المدرب السويسري "الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي".

وتابع "سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي وأثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، لقد شاهدت العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد".

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.