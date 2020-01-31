عودة 149 يابانيا من ووهان الصينية

وصل ما مجموعه 149 مواطناً يابانياً إلى مطار طوكيو على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة اليابانية قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.

وصرح يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي بان الحكومة ستقوم بنقلهم إلى منشأة في مدينة تسوكوبا، شمالي طوكيو.

ويقول سوجا إن حوالي 140 شخصًا آخرين يرغبون في العودة من ووهان والمناطق المحيطة بها وتخطط الحكومة لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، أكدت اليابان في وقت متأخر يوم الخميس أن ثلاثة أشخاص غير يابانيين، من بينهم مواطنان صينيان، أصيبوا بالفيروس الجديد. كل منهم زار ووهان مؤخرا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في اليابان إلى 14 حالة.