اليابان تمنع حملة جوازات السفر الصادرة في هوبي الصيني من دخول البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده ستمنع دخول حاملي جوازات السفر الأجنبية الصادرة من إقليم هوبي الصيني، الذي يعد بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت اليابان إصابة ثلاثة أشخاص آخرين –رجلان تم إجلاؤهما من مدينة ووهان الصينية وامرأة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 17.

ودعت اليابان مواطنيها في وقت سابق اليوم على عدم السفر "غير الضروري" إلى الصين.

ودعا رئيس الوزراء آبي مواطني البلاد إلى "تجنب السفر غير الضروري" إلى الصين، وذلك بعدما نصحت الحكومة اليابانية بالفعل بعدم السفر إلى إقليم هوبى.

كما قررت اليابان منع من تأكدت إصابتهم بالفيروس من دخول البلاد.