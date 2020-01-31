نائب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين ستواصل دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية

أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو"، أن الصين ستواصل دعم وتيسير عملية التسوية السياسية في ليبيا، وأن الأولوية الحالية للبلاد هي تحقيق وقف إطلاق نار مستدام.

وقال تاو – في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، "باعتبار الصين عضوا دائما في مجلس الأمن، فإنها ستواصل دعم وتيسير عملية التسوية السياسية في ليبيا، ودعم سعي الليبيين نحو إقرار السلام والهدوء، والمشاركة في إعادة ليبيا التي تنعم بالسلام والاستقرار".

وأضاف أن الأولوية الحالية هى تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وأنه يتعين على أطراف الصراع في ليبيا أن تتصرف انطلاقا من المصالح الشاملة لبلدها وشعبها، وتسعى إلى إقرار وقف إطلاق نار فوري لتخفيف التوتر، والعودة إلى مسار إيجاد تسوية عبر الحوار والتشاور على نحو سلمي.

وتابع :"يتعين أن تضطلع الدول ذات التأثير بدور فعال عبر استخدام نفوذها، من خلال دفع الأطراف الليبية لتجاوز خلافاتها وتعزيز الثقة المتبادلة، وتقديم مساعدة بناءة في إقرار وقف إطلاق النار واستعادة الحوار السياسي".