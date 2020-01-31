نقل سائق متهم بقتل سائحين ألمان إلى الإقامة الجبرية

نقل رجل مسؤول عن مقتل سبعة سائحين ألمان كانوا يقضون عطلاتهم في منتجع كبير في شمال إيطاليا من السجن السابق للمحاكمة إلى الإقامة الجبرية، وفقا لما أعلنه محاميه أليساندرو تونون يوم الخميس.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن المشتبه به، ستيفان ليشنر، البالغ من العمر 27 عامًا، سيترك سجنًا في بولزانو، عاصمة مقاطعة ساوث تيرول الإيطالية الناطقة بالألمانية.

وقاد ليشنر سيارته تجاه حشد من الناس في الساعات الأولى من يوم 5 يناير الجاري في قرية لوتاش الجبلية، والمعروفة أيضًا باسم لوتاجو. حيث عثر على نسبة عالية من الكحول في دمه.

وقال محاميه اليساندرو تونون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن ليشنر قيد الإقامة الجبرية الآن، لكنه لم يناقش أي تفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن ليشنر موجود الآن في دير بالقرب من بلدة بريكسن حيث سيسمح له باستقبال زوار والحصول على المشورة. بالإضافة إلى ذلك، سيخضع لمراقبة الشرطة.

ويواجه ليشنر عقوبة سجن لمدة قد تصل إلى 18 عاما في حالة الإدانة.

وكانت إيطاليا في عام 2016 قد بدأت في تطبيق قانون جرائم القتل بالمركبة الذي يحدد عقوبة السجن من 2 إلى 7 سنوات للسائقين الذين يقتلون شخصا واحدا عن طريق الخطأ، وما يصل إلى 18 عاما إذا كان هناك العديد من الضحايا.