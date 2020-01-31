الصحة الإيطالية تؤكد عدم وجود عدوى بفيروس كو ر ونا على متن سفينة سياحية

أكدت السلطات الصحية في إيطاليا أن السفينة السياحية التي وضعت من قبل في الحجر الصحي قرب روما بجميع ركابها، لم يثبت أن بها إصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية مساء الخميس في روما أن الفحوصات التي أجريت على شخصين مشتبه في إصابتهما كانت سلبية.

وأضافت الوزارة أن ركاب السفينة يمكنهم الآن مغادرتها.

كان حوالي 7 آلاف راكب احتجزوا صباح اليوم الخميس على ظهر السفينة "كوستا ساميرالدا" بميناء مدينة تشيفيتافيكيا على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي العاصمة روما، وظلت لأكثر من ثمان ساعات بعدما وقع اشتباه في إصابة راكبة صينية من منطقة ماكاو الصينية بعد ظهور أعراض الحمى ومصاعب التنفس عليها، وهي نفس أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

كما خضع زوجها أيضا للفحص الطبي، ولكن ثبت أن كليهما خال من الإصابة بالفيروس.