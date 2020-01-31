الاتحاد الإفريقي يعاقب تونس بالحرمان والغرامة بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة منصور أريمو مساء اليوم الجمعة، عقوبات صارمة ضد الاتحاد التونسي بشأن الأحداث التي وقعت في نهائي بطولة أمم إفريقيا بين منتخبي مصر وتونس والتي أقُيمت في صالة رادس.

وقرر الاتحاد الإفريقي حرمان تونس من تنظيم أية بطولات إفريقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات لمدة 4 سنوات، كما قرر تغريم الاتحاد 15 ألف يورو، كما هناك دراسة لإقصاء فريق النجم الساحلي من تنظيم بطولة إفريقيا للأندية.

ووقعت أحداث شغب من قبل الجماهير التونسية خلال المباراة التي أقُيمت الأحد الماضي حيث شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إلقاء مجموعة الجماهير التونسية بعض الزجاجات على لاعبي الفراعنة، وأضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة ثم إعادة استنئنافها مرة أخرى

ونجح الفراعنة في التغلب على نسور قرطاج بنتيجة (27 – 22) ليتأهل المنتخب إلى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».