الجمهوريون يسعون إلى تبرئة ترامب مع اقتراب موعد التصويت على استدعاء شهود

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دخل مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثاني من يومين من استجوابه في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس، مع اقتراب موعد تصويت محوري حول ما إذا كان ينبغي السماح باستدعاء شهود.

ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات أربعة من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ من أجل الحصول على أغلبية يوم الجمعة لاستدعاء شهود خلال المحاكمة.

وفي حال تساوي الأصوات فيما يتعلق باستدعاء شهود، سيدعو الديمقراطيون جون روبرت، رئيس المحكمة العليا، ليكون صاحب الصوت المرجح.

ويريد الديمقراطيون استدعاء مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، الأمر الذي يقولون إنه سيعزز القضية ضد ترامب.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أنهم سيسعون إلى منع استدعاء شهود وأنهم مستعدون لتبرئة ترامب في تصويت قد يجري بحلول اليوم الجمعة.

وقال السناتور الجمهوري مارك ميدوز يوم الخميس "أعتقد بالنسبة لمعظم الأمريكيين أنهم يريدون منا أن ننتقل إلى شيء آخر يهمهم بالفعل".