أتى العام الجديد 2020 محملا بأحداث ثقيلة، على المستوى العالمي، أحدثت هزات شديدة في بعض الملفات الدولية الهامة.. فأغلبها السياسي، ومنها الاقتصادي والصحي، والاجتماعي، ما دفع الكثير من المعلقين بالقول إننا على مشارف حرب عالمية ثالثة، وعلى ما يبدو أن تأثيرات الأحداث التي جاء بها يناير ستلقي بظلالها على باقي العام، لتستمر بعضها وتظهر تأثيرات ونتائج البعض الآخر منها خلال 2020، وربما ما يليها!



وفي هذا التقرير نستعرض أقوى 9 أحداث عالمية رجت العالم خلال شهر يناير..

- اغتيال قاسم سليماني

في مطلع يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل الجنرال الإيراني، قائد فيلق القدس، قاسم سليماني ذراع إيران في الخارج، لاسيما في العراق وسوريا، وذلك خلال ضربة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة بغداد، عن عمر ناهز 63 عاما.

وبحسب "فرانس 24"، احتل اسم سليماني مكانة كبرى في عمليات ضخمة، ما بوأه مكانة خاصة لدى الإيرانيين، الذين اختاروه في 2015 شخصية العام، وفقا لاستطلاع، كما كان من بين الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والمدرجة في قوائمه، وتتهمه واشنطن بالوقوف وراء مقتل العديد من مواطنيها في العراق.

اغتيال سليماني أدى لاحتدام التوتر بين طهران وواشنطن، لتنشب حرب كلامية بين الطرفين، مفادها التهديد والوعيد بقيام حرب ضارية، في حال أقدمت إيران على الانتقام بضرب أهداف أمريكية ردا على مقتل سليماني.

وبحسب محللين يعتبر سليماني ذراع إيران اليمنى فى المنطقة العربية، فهو الرجل الذي كان يعطي توجيهاته لكل الفصائل والجماعات الموالية لإيران في الدول العربية، منها على سبيل المثال لا الحصر قوات الحشد الشعبي في العراق، وحزب نصر الله في لبنان.



- الأزمة الليبية ومؤتمر برلين

جاء مؤتمر برلين الدولي في يناير، تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمحاولة حل الأزمة الليبية، وذلك بعد مؤتمر موسكو الذي حاول جمع الفرقاء الليبين، في محاولة للتوصل لحل يضمن استقرار ليبيا، وأمن دول البحر المتوسط.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منتصف يناير، أن بلاده بصدد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، قائلا: "سنبدأ بإرسال قواتنا العسكرية إلى ليبيا وسنواصل استخدام كل إمكانياتنا السياسية والتجارية والانسانية والدبلوماسية والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بلادنا".

اتخذ أردوغان هذه الخطوة أملا في السيطرة على البحر المتوسط من ناحية ليبيا، لمطامع نفطية، حيث لوح في وقت سابق بتصريحات لإسرائيل واليونان وقبرص، بأنهم في حال أرادوا تصدير واستخراج الغاز بعد توقيع إتفاقية مشروع الأنابيب فيما بينهم فعليهم أن يستأذنوه أولا، فيما قال صراحة في وقت سابق أنه سيبدأ التنقيب عن الثروات النفطية في البحر المتوسط.

دفعت تلك التحركات مصر لتنفيذ عمليات برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك فى إطار تنفيذ الانشطة التدريبية للقوات المسلحة تحسبا لمواجهة أية مخاطر حدودية.

- استهداف الطائرة الأوكرانية

جاء إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد اغتيال سليماني بيومين، حيث اتبعت امريكا اسلوب التهديد والوعيد تجاه إيران بعد ثأرها لمقتل لسليماني؛ بقصف قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بينهما قاعدة عين الأسد؛ وهو الأمر الذي أدخل قوات الحرس الثوري الإيراني في حالة رعب من رد الفعل الأمريكي، نتج عنه اشتباه قوات الحرس بأن الطائرة المدينة صاروخ كروز أمريكي اخترق الأجواء الإيرانية، وبالتالي أطلقت عليها صاوخان مسببة سقوطها ومقتل جميع من كانوا عليها.

نتيجة لذلك، خرجت تظاهرات ليلية في إيران، في 14 يناير، على خلفية إسقاط الطائرة، ضمت مئات المتظاهرين في شوارع طهران ومدن أخرى، منها سنندج عاصمة إقليم كردستان، ومحافظات مشهد وزنجان وأصفهان وبابل وسمنان وقزوين، للاحتجاج على سقوط الطائرة، هاتفين "الموت للديكتاتور"، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، بعدما انطلقت أولى المسيرات في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات التظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، رافعين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى علي خامنئي.



- نفوق مليار حيوان في غابات استراليا

لفت أنظار العالم حرائق الغابات الأسترالية الضارية التي استمرت منذ سبتمبر الماضي وحتى بداية شهر يناير، لتتمخض عنها كارثة حيوانية، هددت بقاء أنواع عديدة من الكائنات الحية البرية.

استمرت الحرائق حتى شهر يناير، مسببة وفاة حيوانات برية لا حصر لها، ليدرك العالم مع البداية العام، أن الأرض تشهد كارثة كبرى، ستلقي بظلالها على البيئة، بعد توصل دراسة أسترالية الى أن قرابة مليار حيوان بري، بينهم 25000 من حيوانات الكوال، قد نفقت جراء حرائق الغابات المشتعلة في ولاية نيو ساوث ويلز.



وذكرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة سيدني الأسترالية أن كثير من الثدييات والطيور والزواحف، التي من المرجح أنها نفقت، ويبلغ عددها 480 مليون، قد فارقت الحياة إما بسبب النيران المباشرة أو بسبب خسارة موطنها جراء الحرائق، فيما أفادت دراسة أخرى، نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن حيوانات الكولا على وشك الإنقراض.



- خروج هاري ميجان من العائلة المالكة



تابع العالم باهتمام، قصة خروج الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، من القصر الملكي في بريطانيا، حيث رغب الزوجان في التنازل عن واجباتهما الملكية، وتقليصها، وقضاء مزيدا من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.

وعليه أعلن قصر باكنجهام الملكي، يوم 20 يناير، عن تجريد الزوجان من الألقاب الملكية، في بيان عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليصبح بذلك من حق الزوجين حرية التعامل مع عامة الشعب، وأوضح البيان أن أهم الشروط التي وردت في اتفاق الخروج، هو تعهد الزوجين بأنهما سيستمران في التمسك بقيم جلالة الملكة في كل شيء يفعلانه.

وقالت صحيفة "ديلي بيست"، إنه بعد تخلي الأمير هاري وزوجته عن مهامهما الملكية، فإنهما لن يتلقيا أي دخل من قصر باكنجهام الملكي في إنجلترا، مضيفة أن الزوجين أسسا علامة تجارية تحمل اسم "ساسكس رويال"، حسبما تقول مصادر من القصر الملكي، وبالتالي أصبحت لديهما القدرة على تقرير مستقبلهما؛ لأنها تعد مصدرا حيويا للإيرادات المستقبلية، فيما لايزال تمويل خطة تأمين الزوجين "غير واضحة".



- محاكمة ترامب

بدأت إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمته الفعلية في يناير، في مجلس الشيوخ الأمريكي، للنظر في لائحة الاتهامات الموجهة ضده من الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، والتي تدور حول إساءته استخدام السلطات، بالإضافة لعرقلته تحقيقات الكونجرس في ملف أوكرانيا.

ويقف وراء المحاكمة الحزب الديمقراطي صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، الذي اتهم ترامب، في العام الماضي، بممارسة ضغوط على أوكرانيا؛ لإرغامها على فتح ملف قضية الفساد المتهم فيها نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة، جو بايدن، الذي كان يعمل نجله في شركة أوكرانية، بما يؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، بجذب الرأي العام لترامب الذي يسعى للفوز بكرسي الرئاسة مجددا، فيما يخشى محامو ترامب من شهود الإثبات الذين يطالب الديمقراطيون بإحضارهم لسماع شهاداتهم.



- تفشي فيروس كورونا

يعيش العالم حالة من الرعب بعد اكتشاف فيروس كورونا المميت، في ديسمبر الماضي في سوق هونان، حيث تباع المأكولات البحرية والحيوانات البرية، وهو متمركز في منطقة ووهان الصينية التي تضم 50 مليون نسمة يتعرضون للحجر الصحي الكامل ومنع الخروج من المدينة للسيطرة على المرض.



ويعتقد العلماء أن الخفافيش المسؤول الأول عن نشأة فيروس كورونا، حيث يزعم أن الثعابين اكتسبت الفيروس من الخفافيش بعد افتراسها لينتقل الفيروس بعد ذلك من الثعابين إلى الإنسان.



قتل كورونا ما يزيد على مائة شخص وأصاب فوق 4000 شخص في الصين وحدها، بينما انتشر في أكثر من 13 دولة حول العالم مخلفا عشرات الإصابات، فيما سجلت الإمارات أول الإصابات العربية لأسرة صينية عائدة من الصين.



- الإعلان عن خطة ترامب للسلام

مع نهاية يناير، أعلن ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع محاكمته التي قد تؤدي لعزله المنعقدة في مجلس الشيوخ، والمتهم فيها بشبهة فساد وسوء استغلال السلطة.



ووفقا لبيان صادر من البيت الأبيض، فإن خطة ترامب تنص على:

فيما يتعلق باقتراح الخطة حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين:

موافقة إسرائيل على إقامة دولة للفلسطينيين تعتمد على الاتفاق الأمني لحماية الإسرائيليين.

تضمن الخطة طريقًا للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في الاستقلال والحكم الذاتي والكرامة الوطنية.

في ظل هذه الرؤية ، لن يسمج بإجلاء الفلسطينيين أو الإسرائيليين من منازلهم.

للمرة الأولى في هذا النزاع، توصل الرئيس ترامب إلى تفاهم مع إسرائيل فيما يتعلق بخريطة تحدد الحدود لحل الدولتين.



فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، يقول البيت الأبيض إن:

إسرائيل وافقت على تجميد النشاط الاستيطاني لمدة أربع سنوات في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، ويمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية".

الخطة تعطي أكثر من ضعف الأراضي الواقعة حاليا تحت السيطرة الفلسطينية.

الخطة تسمح للدولة الفلسطينية باستخدام وإدارة المرافق في موانئ حيفا وأشدود، ومنطقة على الساحل الشمالي للبحر الميت، واستمرار واستمرار النشاط الزراعي افي وادي الأردن.

ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.



فيما يتعلق بالأمن الإسرائيلي:

تلبي الخطة المتطلبات الأمنية لإسرائيل بالكامل، ولا تطلب من إسرائيل تحمل مخاطر أمنية إضافية، وتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمفردها ضد أي تهديدات.

تنص الخطة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية غرب نهر الأردن.

مع مرور الوقت، سيعمل الفلسطينيون مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتحمل المزيد من المسؤولية الأمنية، حيث تقلل إسرائيل من بصمتها الأمنية.



فيما بتعلق بالقدس والمواقع المقدسة: ستواصل إسرائيل حماية الأماكن المقدسة في القدس وستضمن حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين:

الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف.

الحفاظ على الدور الخاص والتاريخي للأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة.

جميع المسلمين مدعوون إلى زيارة المسجد الأقصى.



- خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

صادق النواب الأوروبيون على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغالبية 621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت، بعد 4 أعوام من النقاشات والجدالات والاحتجاجات داخل المجتمع البريطاني، لتصبح هذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على اتفاقية بريكسيت المنظمة للخروج، بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء المؤيد لمشروع الانفصال.

ويتعين على المواطنين الأوروبيين المتواجدين في بريطانيا تسجيل بياناتهم للاستفادة من حقوقهم في البلاد، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، التي حددتها الحكومة كمهلة لضبط أوضاع مواطني الإتحاد بعد الخروج، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الاتحاد على صعوبة المرحلة القادمة.