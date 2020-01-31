 مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية باليمن - بوابة الشروق
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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية باليمن

مجلس الأمن الدولي_ارشيفية
مجلس الأمن الدولي_ارشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 10:56 ص

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمد، بالإجماع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي تُهدّد العمليّة السياسيّة في اليمن.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف (شمال) وتأثيره على المدنيّين الذين نزح آلاف منهم في الأيّام القليلة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة.

وشدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة (غرب)، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في ديسمبر 2018.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بإنهاء كلّ عمليّات الترهيب ضدّ العاملين في المجال الإنساني وضمان الوصول بلا عوائق إلى شمال البلاد بشكل خاصّ.

وصدر البيان عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بناء على طلب المملكة المتحدة .. وكانت الاشتباكات قد اندلعت مجدداً بين المتمردين الحوثيين وبين القوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.


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