الخطوط الجوية الكينية تعلق رحلاتها من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية، تعليق رحلاتها الجوية بشكل مؤقت "من وإلى" الصين بدءا من، اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة حالة طوارئ صحية عالمية بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الخطوط الجوية الكينية - في بيان أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنها ستواصل مشاوراتها مع وزارتي الصحة والشؤون الخارجية الكينية وستوفر أي معلومات جديدة وفقا لتطور الوضع، مضيفة أن سلامة عملائها وموظفيها سيظل أولويتها القصوى.

يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) والخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) وطيران كندا و(لوفتهانزا) الألمانية و(فين إير) الفنلندية وطيران الهند وشركة طيران (انديجو) الهندية وطيران آسيا قد أعلنوا خططهم لتقليص عدد الرحلات الجوية للصين أو منع تحليقها إليها بشكل كامل.

وأعلنت الصين صباح الجمعة وصول إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 9692 حالة، وارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 213 شخصا.