العثور على جثة صحفية مشنوقة داخل شقتها بالمعادي

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كثفت مباحث القاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي مشنوقة داخل شقتها.

وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، عُثر على جثة المتوفية مشنوقة داخل شقتها، وتبين من المعاينة الأولية لضباط المباحث سلامة منافذ الشقة.

وأمر مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث والذي استدعي زوج المتوفية وجيرانها للاستماع لأقوالهم حول الحادث.