مد موعد إغلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا إلى الثامنة مساء

قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مد موعد إغلاق المعرض المنعقد حاليا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، حتى الساعة الثامنة اليوم وغدا ، نظرا للإقبال الكبير الذي شهده المعرض اليوم الجمعة.

وكان قد توافد مئات الآلاف من الشباب والأسر منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 ، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وحرصت العديد من الأسر المصرية على اصطحاب أطفالهم إلى المعرض لاطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم كتب الأطفال والاستمتاع بالأنشطة التي تقدم ضمن فعاليات المعرض خاصة للأطفال والتي تشمل عروضا للأراجوز والساحر و الأنشطة الترفيهية المختلفة.

وتوافد على المعرض أيضا عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية التي حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن أعمال المعرض، بهدف التعرف على مختلف الثقافات العربية والأجنبية والإفريقية، حيث تحتضن الدورة الـ 51 العديد من دور النشر التي تمثل 40 دولة عربية وأفريقية.

وانتشرت أعداد كبيرة من المتطوعين في جميع أنحاءالمعرض للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواد المعرض وتسهيل عملية وصولهم الى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات.

يذكر أنه يشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة ، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

وللمرة الأولى يتم إطلاق تطبيق إلكترونى للتيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيده.