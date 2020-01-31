تأكد مقتل متزلج فرنسي إثر انهيار جليدي شمالي اليابان

أكدت السلطات اليابانية اليوم الجمعة أن رجلا فرنسيا عثر عليه ميتا بعد يوم واحد من حدوث انهيار جليدي أصاب مجموعة من المتزلجين الفرنسيين في منتجع للتزلج بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشرطة المحلية أن الرجل الفرنسي البالغ من العمر 38 عاما عثرعلى جثته على منحدر حاد على جبل تومامو الذي يبلغ ارتفاعه 1239مترا.

وأصاب الانهيار الجليدى يوم الخميس مجموعة من ثمانية متزلجين فرنسيين الذين غامروا بالخروج فى منطقة منتجع تومامو فى قرية شيموكابو.

وأفادت التقارير أن سبعة من المتزلجين لم يلحقهم أي أذى بعد أن تمكنوا من الخروج من الانهيار ونزلوا من على جبل تومامو.

ووفقا لصحيفة هوكايدو سيمبون المحلية فإنهم سحبوا الرجل من الثلج. ومع ذلك، فقد تُرك فاقدا للوعي في الموقع، وفقا لما أبلغت به المجموعة الشرطة المحلية.