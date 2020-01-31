الإسماعيلي يتعاقد مع الأوغندي باتريك كادو

أعلن النادي الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع الأوغندي باتريك كادو، قادمًا من الدوري المغربي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وسبق للمهاجم الأوغندي صاحب الــ24 عام اللعب لأندية نهضة بركان المغربي، كامبالا سيتي سابقا وحصل على لقب هداف الدوري الأوغندي الموسم الماضي برصيد 18 هدف ، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها في شباك الكونغو بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي احتضنتها مصر.

وأبدى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة ، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.

ويأتي هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفني في تعزيز الجانب الهجومي للفريق الأول ، في أعقاب ضم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية .

ومن المقرر أن يصل كادو لمصر خلال الايام القليلة المقبلة بعد انهاء إجراءات التأشيرة وكافة الأوراق الخاصة به.