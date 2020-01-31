زعيمة جمهورية بارزة تقول إنها لن تصوت لاستدعاء شهود في محاكمة عزل ترامب

قالت زعيمة جمهورية بارزة بمجلس الشيوخ الأمريكى إنها لن تصوت لاستدعاء شهود، ما ينهي تكهنات بإمكانية ذلك في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالقرار الذي اتخذته السيناتور ليزا موركوفيسكي عن ولاية ألاسكا، لا سبيل بالنسبة للديمقراطيين لسماع شهادة شهود قسرا في المحكمة.

وتعارض قيادة الجمهوريين وترامب نفسه السماح لشهود بالإدلاء بشهادتهم أو السماح باستدعاء مجلس الشيوخ لوثائق.

وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية إنه "في ضوء الطبيعة الحزبية لهذا العزل من بدايته وبشكل شامل، توصلت إلى نتيجة مفادها أنه لن تكون هناك محاكمة عادلة في هذا مجلس الشيوخ "، حيث تم استئناف عمل أحدث جلسات مجلس الشيوخ.

وقال السناتور الديمقراطي تشوك شومر إنه بدون استدعاء شهود، ستصبح المحاكمة "مهزلة" في آخر محاولة يجريها لإقناع منافسيه السياسيين. وقال إن "جمهوريي الشيوخ أمام خيار اليوم: بين السعي وراء الحقيقة أو التستر عليها".