 وزيرة الثقافة تتعهد بتقديم دعم «غير محدود» لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير - بوابة الشروق
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وزيرة الثقافة تتعهد بتقديم دعم «غير محدود» لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير


نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 9:32 م
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنها أعدت كلمة لإلقائها في حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، ولكنها تراجعت عنها لرغبتها في الحديث من قلبها انطلاقا من حالة الحماسة التي تسود المكان، بحسب قولها.

وأضافت عبدالدايم، في كلمتها: "جاءني المنتج محمد العدل قبل حوالى عام طالبا دعم المهرجان وتشجيع الشباب القائمين عليه، وبعد ذلك قمنا بدعمه بعد أن وجدت الدكتور خالد عبد الجليل على نفس الحماسة تجاه شباب المهرجان وفعالياته الغنية، وامتلاكهم لرؤية يسعون لتحقيقها".

وتابعت الوزيرة: "طالبني خالد عبدالجليل والعدل ومحافظ الإسكندرية بدعم المهرجان، وواجهتنا مشكلة في مكان إقامة حفل افتتاح هذه الدورة قبل ساعات من انطلاقها، فقررت إقامتها في دار أوبرا الإسكندرية، لذلك أود توجيه الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا علي موافقته بإقامة حفلي الافتتاح والختام في الأوبرا".

وتعهدت الوزيرة بتقديم كامل الدعم للمهرجان في دورته المقبلة، وبشكل غير محدود، وتمنت تأسيس مهرجان الإسكندرية للأفلام الروائية الطويلة على التوازى من أبناء الإسكندرية، مشيرة إلى إنها ننتظر البدء فى تدشينه بعد دراسة الفكرة.

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