شدد الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، على أهمية تحسين العادات المصرية وخاصة في مواسم الشتاء التي تكثر فيها الإنفلونزا، مشيرًا إلى سهولة انتقال العدوى عن طريق القبلات والتلامس.

وأوضح خلال اتصال هاتفي لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، طرق الوقاية من الفيروسات كفيروس كورونا، ومنها المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة المستخدمة في غسيل اليدين وخاصة بعد السعال والعطس، واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها في سلة النفايات.

وأشار إلى استخدام الكوع أو كم القميص عند السعال أو العطس في حالة عدم توافر المناديل، حتى لا ينتشر الرذاذ إلى الخارج ويتسبب في عدوى الأفراد، لافتًا إلى تجنب ملامسة العنين والأنف والفم باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.

ولفت إلى ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وتجنب الأماكن المزدحمة، فضلًا عن المحافظة على العادات الصحية كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافي من النوم والراحة.