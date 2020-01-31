أمرت نيابة المعادي بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بدفن جثمان الصحفية رحاب بدر، التى عثر عليها أمس، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادى، بعد تشريح الطب الشرعي لها للوقوف علي أسباب الوفاة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستدعت النيابة أسرة المتوفية والجيران للاستماع لأقوالهم، واستعجلت تحريات مباحث القاهرة حول الواقعة.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المعادي بالعثور على جثة الصحفية رحاب بدر المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي، مشنوقة داخل شقتها، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إلى مكان الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية سلامة منافذ الشقة.

وذكرت التحريات الأولية أن زوج المتوفية اتصل بها عدة مرات ولكنها لم ترد عليه، الأمر الذى دفعه الذهاب إلى شقتهما للاطمئنان، وفور دخوله فوجئ بالعثور عليها مشنوقة فأبلغ الشرطة بالواقعة.

ووفقا لمصدر أمنى لـ"الشروق"، أنه لم يتضح بعد وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، قائلا: "أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الكشف عن تفاصيل الواقعة كاملة".