تايلاند تؤكد تسجيل أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد

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أعلنت تايلاند اليوم الجمعة تسجيل أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة في البلاد إن الشخص المصاب سائق سيارة أجرة تايلاندي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضافت الوزارة بأنه تم وضع نحو 13 شخصا قيد الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة السائق بالفيروس داخل أحد المستشفيات.

وسجلت تايلاند 19 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل، بينها 12 حالة تخضع للحجر الصحي.

وفيروس كورونا الجديد ظهر في أواخر كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية، وانتشر منذ ذلك الحين في عدة دول آسيوية وأوروبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة تفشي الفيروس الجديد.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة 9 آلاف و692 حالة مؤكد بفيروس كورونا على مستوى البلاد بحلول نهاية يوم الخميس بالإضافة إلى وفاة 213 شخصا.