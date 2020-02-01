ربة منزل تلقي بنفسها وطفليها في بحر يوسف بالمنيا هربا من المشاكل العائلية

قامت مساء اليوم ربة منزل بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، بإلقاء طفليها ونفسها في مجرى بحر يوسف، وقد نجح الصيادون والأهالي في إنقاذ الأم فيما لقي الطفلان مصرعهما.

وكان اللواء محمود خليل،، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار شمال المنيا، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجرى بحر يوسف.

وعلي الفور انتقل العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري، حيث تبين قيام مروة. ص. ع، 30 سنة، ربة منزل حاصلة على دبلوم، بإلقاء نفسها وطفليها «محمد – 9 سنوات»، و«كمال – 6 سنوات» في مجرى بحر يوسف بالقرية، ونجح الصيادون في انقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقا.

وتمكنت فرق الإنقاذ البحري من استخراج جثتي الطفلتين، وإيداعهما مشرحة مستشفى بني مزار العام.

وقد تبين من تحريات المباحث الجنائية، عن وجود خلافات منذ أكثر من شهر ونصف، بين الزوجة وأهل زوجها بسبب رغبتها في إقامة منزل منفصلة عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجرى بحر يوسف قامت بدفع طفليها وألقت نفسها خلفهما ما تسبب في وفاتهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.