 مغادرة أول مجموعة من الكوريين الجنوبيين مدينة ووهان الصينية - بوابة الشروق
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مغادرة أول مجموعة من الكوريين الجنوبيين مدينة ووهان الصينية

سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:18 ص

أرسلت كوريا الجنوبية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لإعادة أول مجموعة من مواطنيها وسط تهديد فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبى الصينية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وهبطت طائرة مستأجرة في سول صباح اليوم الجمعة وعلى متنها أكثر من 350 كوري جنوبي.

وسيجري وضع الركاب القادمين رهن الحجر الصحي في منشأتين حكوميتين بجنوبي العاصمة.

ولا يزال هناك 350 كوري جنوبي آخرين ينتظرون في ووهان للعودة إلى الوطن. ولم يتحدد بعد موعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.


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