 الرئيس النمساوي: الضجة حول حجاب الأطفال مفتعلة - بوابة الشروق
الجمعة 31 يناير 2020 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

الرئيس النمساوي: الضجة حول حجاب الأطفال مفتعلة

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين
الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:18 ص

دافع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن حق ارتداء الحجاب للمسلمات في المجتمع النمساوي، مشيرا الى أن الخلافات الحالية حول حظر الحجاب بين الأحزاب السياسية مبالغ فيها.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريح أمس الخميس، "يجب أن نفكر فيما هو في الرأس وليس فيما هو على الرأس".

وكان المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) قد أقر حظرا مثيرا للجدل على الحجاب لأطفال المدارس الابتدائية في منتصف مايو من العام الماضي بسبب ضغوط من الأحزاب اليمينة في البلاد وعلى رأسها حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

يذكر أن الجاليات العربية والاسلامية تقدمت بشكوى ضد هذا الحظر باعتباره يتناقض مع الدستور النمساوي ، وقد اختصمت حزب الشعب أمام المحكمة الدستورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك