الرئيس النمساوي: الضجة حول حجاب الأطفال مفتعلة

دافع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن حق ارتداء الحجاب للمسلمات في المجتمع النمساوي، مشيرا الى أن الخلافات الحالية حول حظر الحجاب بين الأحزاب السياسية مبالغ فيها.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريح أمس الخميس، "يجب أن نفكر فيما هو في الرأس وليس فيما هو على الرأس".

وكان المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) قد أقر حظرا مثيرا للجدل على الحجاب لأطفال المدارس الابتدائية في منتصف مايو من العام الماضي بسبب ضغوط من الأحزاب اليمينة في البلاد وعلى رأسها حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

يذكر أن الجاليات العربية والاسلامية تقدمت بشكوى ضد هذا الحظر باعتباره يتناقض مع الدستور النمساوي ، وقد اختصمت حزب الشعب أمام المحكمة الدستورية.