زيدان يكشف مصير جاريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد

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كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مصير النجم الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الحالي.

وخرجت بعض التقارير في الأيام الماضية، تشير إلى احتمالية مغادرة جاريث بيل معقل ريال مدريد للعودة إلى صفوف فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالمريكاتو الشتوي للموسم الجاري.

وقال زيدان خلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيكو مدريد:" بيل مستمر معنا ولا أتوقع مغادرته للفريق، أعتمد على اللاعب بشكلًا كبير".

وعن فرص مشاركة جاريث بيل في ديربي مدريد أمام أتليتكو.. أجاب زيدان: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا، كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، وبعد التدريب سنعلن عن القائمة التي سوف تخوض المباراة".

ويصطدم ريال مدريد بجاره أتليتكو غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا الإسبانية، برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن الغريم التقليدي برشلونة، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر الدوري.