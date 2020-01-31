دعوات في هونج كونج بإغلاق الحدود مع الصين بسبب كورونا

تظاهر عاملون في مجال الرعاية الطبية ومضيفو طيران ومهنيون آخرون في هونج كونج اليوم الجمعة للمطالبة بإغلاق حدود الإقليم مع البر الرئيسي (الصين) للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون أول/ديسمبر من العام الماضي.

وقام مضيفو الطيران من شركتي "كاثي باسيفيك" و"كاثي دراجون" في هونج كونج بتوزيع منشورات تدعو الجمهور إلى الانضمام لإضراب العاملين في المجال الرعاية الطبية يوم الاثنين المقبل للضغط على الحكومة حتى تغلق الحدود.

وقال ييو، وهو أحد مضيفي الطيران من شركة "كاثي دراجون"، إنه رغم قيام شركات الطيران بفحص درجة حرارة الأشخاص القادمين على متن طائراتها، فإن الركاب المصابين بأمراض خفيفة يمكن أن يتناولوا مثبطات الحمى قبل الصعود إلى الطائرة أو ربما لم تظهر عليهم الأعراض بعد.

وأضاف:"لا نريد لشركتنا أو لحكومتنا نقل الفيروس إلى كل مكان. أكثر من 15 في المئة من الوجهات تمر عبر موانئ الصين مثل بكين وشنغهاي وشيامن. وبشكل أساسي، في كل رحلة سيكون لدينا بعض الركاب من مدينة ووهان الصينية في رحلتنا. هذا هو السبب في أننا نشعر بالقلق الشديد بشأن ركابنا وأطقم الطائرات، لأن الأمر يمثل مسالة حياة أو موت".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة تفشي الفيروس الجديد.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة 9 آلاف و692 حالة مؤكد بفيروس كورونا على مستوى البلاد بحلول نهاية يوم الخميس بالإضافة إلى وفاة 213 شخصا.