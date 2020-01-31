 «العناني» يعين أبو سديرة رئيسا لقطاع السياحة الدولية.. وإيمان محمود لـ«الداخلية» - بوابة الشروق
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«العناني» يعين أبو سديرة رئيسا لقطاع السياحة الدولية.. وإيمان محمود لـ«الداخلية»

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار
طاهر القطان
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 4:04 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 4:04 م

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتعيين ماجد أبو سديرة رئيسا لقطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة.

وشغل ماجد أبو سديرة سابقا منصب مستشار مصر السياحي في كل من أسبانيا والبرتغال، ثم مستشارا لوزير السياحة كما عمل بالمكتب الفني للوزير.

يشار إلى أن قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط هو القطاع المسئول عن مهام الترويج السياحي لمصر في مختلف دول العالم ويتبعه المكاتب السياحية المصرية في الخارج.

كما أصدر العنانى قراراً بتعيين كلا من إيمان محمود رئيسا لقطاع السياحة الداخلية وريهام أحمد مستشارة للوزير فى الترويج السياحى.

يذكر أن إيمان محمود شغلت منصب مستشار مصر السياحي بباريس لعدة سنوات، شهدت خلالها مصر زيادة في حركة السوق الفرنسي لمصر.


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