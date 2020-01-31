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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتعيين ماجد أبو سديرة رئيسا لقطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة.

وشغل ماجد أبو سديرة سابقا منصب مستشار مصر السياحي في كل من أسبانيا والبرتغال، ثم مستشارا لوزير السياحة كما عمل بالمكتب الفني للوزير.

يشار إلى أن قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط هو القطاع المسئول عن مهام الترويج السياحي لمصر في مختلف دول العالم ويتبعه المكاتب السياحية المصرية في الخارج.

كما أصدر العنانى قراراً بتعيين كلا من إيمان محمود رئيسا لقطاع السياحة الداخلية وريهام أحمد مستشارة للوزير فى الترويج السياحى.

يذكر أن إيمان محمود شغلت منصب مستشار مصر السياحي بباريس لعدة سنوات، شهدت خلالها مصر زيادة في حركة السوق الفرنسي لمصر.