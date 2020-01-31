محافظ سوهاج: تنفيذ 80% من الإنشاءات بالمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة

قال طارق الفقي محافظ سوهاج إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 80% من الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع فى 30 يونيو القادم، لافتًا إلى أنه وجه بضرورة التنسيق بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة لتشغيل المستشفى التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الجمعة لمدينة سوهاج الجديدة يرافقه رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لبحث أهم الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب وتعزيز فرص الإستثمار بها.



ووجه المحافظ، خلال جولته التفقدية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى إعداد الرسومات الهندسية الخاصة لإنشاء الحي الحكومي بالمدينة على مساحة 28 فدانًا والذى يشمل ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية باعتبار ذلك خطوة هامة فى طريق تنمية المدينة، لافتا إلى أنه تم ترخيص 20 سيارة ميكروباص للعمل بالمدينة، والحرص على إتصال المدينة بالمحافظة وتسهيل عملية الإنتقال من وإلى المدينة الجديدة.



وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لإعمار مدينة سوهاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتسخير كافة امكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتلافي المعوقات وتوفير كافة الخدمات الأساسية لتشجيع المواطنين على الانتقال والسكن بالمدينة، منوها إلى أنه تفقد العديد من المشروعات الجديدة بالمدينة ومنها: مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال والمستشفى الجامعي الجديد وجامعة ميريت الخاصة وعدد من الشوارع الجديدة.



ومن جانبه أوضح رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن المدينة تم إنشاؤها على مساحة 30 ألفًا و 351 فدانًا ويوجد بها جامعة حكومية وأخرى خاصة ومستشفى جامعي ومستشفى لعلاج الأطفال ومدارس دولية وخاصة وحكومي للتعليم الأساسي والثانوي ويقدر حجم الإستثمارات بها بمبلغ 3 مليارات و 40 مليون جنيه فى المرافق والإسكان والزراعة والخدمات ويوجد بها 3 مساجد وكنيسة.. كما تم تخصيص 633 قطعة أرض مختلفة الأنشطة لاتاحة فرص إستثمار بجميع مناطق المدينة.



وأضاف أنه يوجد بمدينة سوهاج الجديدة مركز للشرطة ومحطة مياه وسوق للجملة وحديقة ترفيهية ومركز طبي ونقطة إطفاء بالإضافة إلى قربها من جامعة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج الدولي وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم ومدينة سوهاج الجديدة وطريق المطار.