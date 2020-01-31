إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأسترالية بسبب حريق غابات

أٌعلنت حالة الطوارئ في إقليم العاصمة الأسترالية وذلك مع استمرار حريق خارج عن السيطرة خارج ضواحي كانبرا الجنوبية.

وقال رئيس وزراء إقليم العاصمة أندرو بار للصحفيين في كانبرا اليوم الجمعة إن "مزيج الحرارة الشديدة والرياح والمساحات النباتية الجافة سيعرض الضواحي في جنوب كانبرا للخطر خلال الأيام المقبلة".

وتسبب "حريق وادي أورورال" الحالي في متنزه نامادجي الوطني، الذي يمتد بين كانبرا ونيو ساوث ويلز، في احتراق 18500 هكتار بالفعل، أو ما يقرب من 8 بالمئة من إجمالي مساحة أرض الإقليم، ويهدد المنازل في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وقال بار "قد يصبح هذا الحريق غير متوقع للغاية. قد يصبح غير قابل للسيطرة".