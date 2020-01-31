ألمانيا أنفقت في 2019 أكثر من نصف مليار يورو على المستشارين



أنفقت الحكومة الألمانية العام الماضي أكثر من نصف مليار يورو على المستشارين الخارجيين.

وجاء في رد وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار"، ماتياس هون، أن 4 من 15 وزارة قدمت حتى الآن فقط بيانات عن الإنفاق خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبالرغم من أن وزارة الدفاع ضمن هذه الوزارات الأربع، فإنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة أعلى الوزارات إنفاقا على المستشارين الخارجيين، بقيمة نفقات بلغت 9ر154 مليون يورو.

وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الثاني، بنفقات بلغت قيمتها 4ر152 مليون يورو في إجمالي عام 2019، ثم وزارة النقل في المرتبة الثالثة بقيمة نفقات بلغت 6ر110 مليون يورو.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، كانت أقل النفقات على المستشارين الخارجيين في ديوان المستشارية، حيث بلغت 537 ألف يورو خلال ستة أشهر فقط من العام الماضي، ثم وزارة التعليم، حيث بلغت قيمتها 717 ألف يورو خلال العام الماضي بأكمله، يفوقها وزارة العدل بنفقات بلغت قيمتها 4ر2 مليون يورو.

وأشارت وكيلة وزارة المالية، بيتينا هاجدورن، في ردها على طلب الإحاطة إلى أنه لا يوجد تعريف موحد في الوزارات للدعم الاستشاري الخارجي، موضحة أنه قد لا يصح لذلك إجراء مقارنات بين الوزارات في هذا الصدد، مضيفة أن البيانات لا تزال مؤقتة.

تجدر الإشارة إلى أن استعانة الحكومة الألمانية بخبراء من خارج الحكومة من الأمور المثيرة للجدل للغاية في الشأن الألماني الداخلي، حيث يرى المنتقدون أن الاستعانة بخبرات خارجية أمر باهظ التكلفة وليس ضروريا على نحو ملح في ظل وجود أكثر من 20 ألف موظف في الوزارات. كما يخشى المنتقدون من تواجد تأثير خارجي كبير على أداء الحكومة عبر الاستعانة بخبراء خارجيين.

وفي المقابل، يرى المؤيدون أن الاستعانة بخبراء خارجيين يمثل إضافة مفيدة في قطاعات مختلفة، كما يغني عن تعيين موظفين ثابتين عند الحاجة إلى قيام بمهام خاصة.